Jong AZ-speler Des Kunst: "Zo lang ben ik nog nooit vrij geweest"

IJMUIDEN - Eindelijk is het zo ver. Na lange tijd thuis te hebben gezeten door de coronacrisis mocht Jong AZ-speler Des Kunst deze week weer in een klein groepje trainen op het trainingscomplex van AZ. En daar geniet hij zichtbaar van.

"Ja het is heerlijk om weer op het veld te staan", zegt Kunst. "We doen op dit moment nog niet heel veel maar het is fijn om iedereen op gepaste afstand weer te zien. Het is heel gek om mee te maken."

Kunst woont in IJmuiden, vlakbij het strand. Daar maakte hij in de periode dat hij thuis moest trainen dan ook dankbaar gebruik van. "Als ik ga hardlopen loop ik vanaf mijn huis via het strand langs de haven terug naar mijn huis. Dan kom je uit op negen of tien kilometer. Dus dat is wel een voordeel van hier wonen."