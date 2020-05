AZ traint op anderhalve meter: "Met alle oefeningen is daar rekening mee gehouden"

WIJDEWORMER - Na weken van thuis zitten en individueel trainen, keerden de AZ'ers deze week weer terug op het trainingscomplex in de Zaanstreek. Dat betekende wel trainen in groepjes van drie en op verschillende tijdstippen, want alles draait om de anderhalve meter afstand. "Het spreekt voor zich dat dat moet gebeuren."

"Je moet thuis omkleden en dan kom je in een groepje van zes naar de club toe", vertelt Jordy Clasie over de huidige situatie. "Vervolgens train je met z'n drieën op het veld." Ook Ferdy Druijf keerde weer terug in Wijdewormer. De spits uit Uitgeest merkt dat constant afstand bewaren best moeilijk is. "Soms moet je tegen elkaar zeggen dat je wat afstand moet houden. Dat vind ik vrij logisch."

Afgelopen weken is er veel gesproken over het restant van het seizoen. Inmiddels is duidelijk dat er niet meer gevoetbald wordt en dat het seizoen er dus op zit. "Persoonlijk vind ik het jammer", aldus Druijf. "Al begrijp ik het wel. Voetbal is bijzaak. We hadden er wel een heel mooi seizoen van kunnen maken. Daar geloofde ik echt in."

Voorlopig zit er niks anders op dan trainen, want betaald voetbal gaat pas weer beginnen vanaf 1 september. En dat is dus nog heel ver weg. "We krijgen nog wel vakantie toch", vraagt Druijf zich lachend af. "Nee grapje, maar ik hoop zo lang mogelijk te trainen. We hebben immers al lang vrij gehad."