Inspanningsfysioloog AZ: "De jongens zijn blij om weer met een bal bezig te zijn"

ALKMAAR - Na wekenlange afwezigheid heeft AZ afgelopen maandag de trainingen weer hervat. "We pushten de spelers om zoveel mogelijk in hetzelfde ritme te blijven, zodat na drie weken de draad weer opgepakt kon worden", vertelt inspanningsfysioloog Niels Kok op de site van de Alkmaarders .

De spelers van AZ kregen thuis fitnessapparaten bezorgd om hun conditie op peil te houden. Kok : "Ze konden daardoor intensief blijven hardlopen. Zaken als het uithoudingsvermogen, kracht en mobiliteit werden op niveau gehouden."

Aanpassing

Nadat bleek dat 6 april niet haalbaar was, werd het fysieke programma aangepast. "We kwamen terecht in een langere break en besloten het meer als een zomerstop aan te pakken", vervolgt Kok. "Natuurlijk moet het lichaam fit blijven en onderhouden worden, maar de omvang van het schema werd drastisch omlaag geschroefd. Zo liepen de mannen in de eerste weken zo’n 35 kilometer, in de voorbije weken was dat 10 kilometer."