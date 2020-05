Plezier en conditie belangrijkste pijlers voor Arne Slot

De laatste wedstrijd voor AZ was thuis tegen ADO Den Haag op 7 maart. Sindsdien werkten de spelers thuis aan hun conditie. Ook Arne Slot hield zich aan het schema van zijn selectie. "Ik heb geprobeerd mezelf ook aan het huiswerk van de spelers te houden. Ik weet niet of je dat ook ziet", lacht de Alkmaarse trainer, wijzend op z'n smalle 'koppie'.

De oefenmeester stond woensdag vooral aan de kant van het trainingsveld. Er mag namelijk maar één trainer per groepje aanwezig zijn en dat liet hij over aan zijn assistenten.

Tot 1 september ligt het betaalde voetbal stil en dat betekent dat er alleen maar getraind mag worden. Een aanloop van drieënhalve maand is wel heel erg lang en dat beaamt Slot ook. "Het kan zelfs nog langer duren. We handelen naar de richtlijnen van het RIVM. We weten dat we dit tot 20 mei mogen doen en hopen daarna dat de maatregelen weer wat versoepelen. Wellicht mogen we dan weer met de hele groep trainen."