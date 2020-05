Elshoff over uitschakeling AZ: "Ik heb er nachten slecht van geslapen"

ALKMAAR - Het is dinsdag 5 mei vijftien jaar geleden dat AZ in blessuretijd van de verlenging werd verslagen in de halve finale UEFA Cup door Sporting Lissabon. NH Sport blikte zondag terug met enkele hoofdrolspelers. Eén van hen was NOS-commentator Jeroen Elshoff (oud-verslaggever NH Sport) die het radiocommentaar destijds verzorgde met Edward Dekker.

ANP

Die avond was voor Elshoff het slot van een 'mooi, bizar avontuur'. "Voor de spelers, maar ook eerlijk gezegd voor de pers die het hele seizoen meereisde. Ik heb het zelf als journalist eigenlijk daarna ook niet meer meegemaakt. In de tijd ontwikkelde je een goede band met de trainer en de spelers. Destijds kon je nog samen een biertje drinken na afloop of tot diep in de nacht praten in de perskamer van de Alkmaarderhout. Dat kan tegenwoordig niet meer." "Het was zo'n bizarre anticlimax", refereert de commentator aan de goal in extremis. "Het deed zoveel pijn. Daarbij komt dat ik Alkmaarder ben. Dat maakte het misschien wel extra pijnlijk in vergelijking met andere verslaggevers. Ik denk dat ik er toch een paar nachten niet van heb geslapen, eerlijk gezegd." Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Einde van een generatie Voor Elshoff was de uitschakeling van AZ een einde van een generatie voetballers. "De meesten hebben nog wel een tijdje doorgespeeld. Op de manier hoe er als team werd omgegaan met de pers en supporters. Dat had te maken met de knusse Alkmaarderhout, waarvan tegenstanders niet wisten waar ze in terecht kwamen. Die wilden huilend weglopen als ze het veld zagen, omdat ze het een barak en een krot vonden. Wij vonden die kleine kleedkamers geweldig." Elshoff was er iedere keer van overtuigd dat als AZ een goed resultaat haalde in de heenwedstrijd, dat het in Alkmaar over de streep werd getrokken. "Dat bleek dat seizoen ook, het stadion had iets onoverwinnelijks. AZ had ook verdiend die finale te halen. Dat ging faliekant mis. Ik ben ervan overtuigd dat het een leukere finale was als AZ erin had gestaan."

Edward Dekker zei in de radio-uitzending van NH Sport aan het eind van de wedstrijd dat het niet meer mis kon gaan. "Ik zeg niet dat Edward de schuldige is dat het nog fout is gegaan", aldus Elshoff. "Hij heeft wel met het lot gespeeld door die opmerking, haha." De weg kwijt De journalist herinnert zich nog een interessante anekdote vanaf de perstribune. "Ik kan mij nog herinneren dat Henk Evenblij (De Telegraaf, red.) aan het begin van het seizoen had aangekondigd dat AZ de finale zou halen. Hij werd toen uitgelachen. Het kwam met de week dichterbij. De schrijvende journalisten hadden hun stukken min of meer al geschreven, omdat ze tegen de deadline vochten. Ik keek in mijn verbijstering na de 3-2 na rechts, dat was een van de weinige keren dat ik deadline-journalisten wanhopig heb gezien. Ik zag Henk zijn laptop dichtklappen. Hij was compleet de weg kwijt." Lachend: "Ik zag twee uur later die laptop nog steeds daar liggen, dus ik weet niet of Henk die avond nog is teruggevonden."

ANP/Olaf Kraak en Koen Suyk