Jong AZ'er Lathouwers gaat op amateurbasis verder: "Ik begrijp het"

HOOFDDORP - In z'n achtertuin ligt het vol met gewichten en andere fitnessapparaten. Jong AZ'er Robin Lathouwers traint heel wat uurtjes thuis in deze coronaperiode om zo in conditie te blijven. "We hebben een programma gekregen van AZ en zelf heb ik nog extra op balvaardigheid geoefend."

NH Nieuws

"Je bent het natuurlijk helemaal niet gewend, want je zit al jaren in een bepaald ritme. Je kan ineens nergens meer naar toe en je moet afstand houden. En dat voelt onnatuurlijk", vertelt Lathouwers over de afgelopen weken tijdens de 'lockdown'. Blessureleed Voor zichzelf trainen is Lathouwers helaas wel gewend. De twintigjarige verdediger kende de afgelopen jaren namelijk veel blessureleed. Geen gemakkelijke periode. "Normaal concentreer je je op trainingen en wedstrijden. Dat heb je ineens niet meer. Je hebt maar één doel en dat duurt een hele lange periode."

Quote "Ik heb er vertrouwen in dat het mijn seizoen gaat worden" Robin Lathouwers