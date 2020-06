AZ'er Margaret heeft grootse plannen voor volgend seizoen: "Wil eerste spits van AZ worden"

"Ik train hem al sinds hij vier is, altijd een leuk vader-zoon moment", vertelt Lenny Macnack voor de camera van NH Sport. Z'n zoon Richonell Margaret heeft nu z'n eerste jaar voor de Alkmaarders erop zitten, maar echt tevreden is hij niet. "Ik had er meer kunnen uithalen." Margaret speelde zeventien duels en scoorde vier keer voor Jong AZ.

Voor het nieuwe seizoen heeft de talentvolle Heerhugowaarder grootse ambities. "Mijn rendement moet omhoog en ik wil gewoon eerste spits van AZ worden."

Bekijk de video voor de hele reportage.