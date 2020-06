Jong AZ-speler Bram Franken leerde veel van opa: "Vroeger voetbalden we vaak samen"

ZWANENBURG - Bram Franken speelt komend seizoen bij Jong AZ. Zijn opa heeft een aanzienlijk aandeel gehad in de carrière van Franken. "Vroeger voetbalde ik geregeld met opa in de achtertuin. Hij stond altijd op doel, zodat hij mij aanwijzingen kon geven wat ik moest doen."

'Opa' Willem Franken had al vroeg het idee: 'daar zit wel wat in'. "Ik zag dat aan zijn bewegingen en zijn traptechniek. Hij was dag en nacht met een bal bezig." Franken probeert bij iedere uit- en thuiswedstrijd van zijn kleinzoon Bram aanwezig te zijn.