Jong AZ'er Maxim Gullit voor even terug bij jeugdliefde AFC

"Het is eigenlijk een thuisbasis voor mij", gaat Gullit verder. In de F1 begon het allemaal voor de voetballer uit Zaanstad. Destijds zat hij in het team bij Immanuel Pherai (momenteel Borussia Dortmund), Brian Brobbey (momenteel Ajax) en Ruben Kluivert (momenteel FC Utrecht). "Dat is een leuke foto om naar terug te kijken", lacht hij, terwijl hij de teamfoto van die bewuste F1 in zijn handen heeft. "Ik heb echt leuke elftallen en momenten meegemaakt bij AFC."

Groeipijn

Gullit zag veel van zijn teamgenoten overstappen naar betaald voetbalclubs. Voor hem zelf duurde het, mede door zijn groeipijn, wat langer voordat hij die overstap maakte. "Dat is natuurlijk heel frustrerend voor een jongen als hij", zegt Nathan Wiener, oud-trainer van de verdediger bij AFC. "Maxim was relatief groot voor zijn leeftijd. Hij blonk vooral uit vanwege zijn schot, kracht en kwaliteit van schieten."