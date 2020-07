Gretige Jelle Duin weer terug bij Jong AZ: "Hoop dat ik fit kan blijven"

AERDENHOUT - Tegenwoordig woont hij in het centrum van Amsterdam, maar de afgelopen tijd was Jelle Duin regelmatig te vinden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zijn ouderlijk huis ligt hier om de hoek en in dit natuurgebied kon hij z'n conditie op peil houden. "Je hebt hier van alles, dus ik heb hier de afgelopen tijd heel veel gerend", aldus Duin, die bij AZ is teruggekeerd na een verhuurperiode in Volendam.