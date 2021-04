Is een pasje voor ondergrondse containers nou echt nodig?

Op verschillende plekken in de provincie wordt gebruikgemaakt van ondergrondse afvalcontainers. Zoals in Weesp, waar containers moeten zorgen voor minder ongedierte . In Haarlem zijn er ondergrondse containers met een digitale afvalcontainer-check ingevoerd om zwerfafval te voorkomen . En in Alkmaar is zelfs geëxperimenteerd met zogenoemde containertuintjes.

Ook scheelt het volgens De Groot een hele hoop ongedierte, zoals vaak bij vuilniszakken het geval is. "Rolcontainers kunnen dit ook voorkomen, maar dat werkt alleen bij gebieden met veel ruimte. In flattenwijken kan het al vaak niet."

Zo is volgens De Groot in een aantal gevallen een speciale chip aan de containers toegevoegd. Wanneer een container vol zit, licht de chip op en weet de vuilnisman dat de container geleegd moet worden. "Gebeurt dat niet, dan kunnen ze er voorbij rijden. Dat is niet het geval bij manieren van inzamelen met vuilniszakken. Daar moet je altijd langs."

Bij sommige ondergrondse afvalcontainers hebben bewoners speciale afvalpasjes nodig, die vaak per huishouden worden verstrekt, om hun afval weg te gooien. Een belangrijke reden waarom hiermee gewerkt wordt, is volgens De Groot onder meer omdat hiermee gemakkelijk berekend wordt hoeveel restafval er wordt weggegooid. De pasjes kunnen mensen dan een prijsprikkel geven om beter hun afval te scheiden. "Bij het Diftar-systeem is dat erg handig. Een systeem van inzamelen waarbij de gebruiker betaalt per keer dat hij of zij afval weggegooid."

Dat is bijvoorbeeld in Castricum het geval. Daar betalen inwoners minder voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing, geld waarmee gemeenten regelen dat het huisvuil wordt opgeruimd en verwerkt. De hoogte van het variabele deel hangt af van de keren dat een zak restafval in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gestopt.

Bij de gemeente Opmeer onderzoeken ze ook de mogelijkheid tot overstap op recycle-tarief. Ben je een goede scheider van grondstoffen als gft, etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier en heb je weinig restafval, dan betaal je minder. Cijfers van Milieu Centraal tonen aan dat wij in Nederland jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon produceren. Hiervan leveren wij bijna 60 procent gescheiden in.

Afval scheiden

Luuk Bos, gedragspsycholoog en afvaldeskundige bij D&B, een bedrijf dat organisaties ondersteunt bij het stimuleren van gedragsverandering, benadrukt dat het daarnaast 'afvaltoerisme' voorkomt. Hij legt uit dat als containers ergens vrij toegankelijk zijn bewoners uit omliggende steden en dorpen, waar bijvoorbeeld per zak moet worden betaald, op de vrij toegankelijke plek hun afval gaan dumpen. "Wat tot gevolg kan hebben dat bepaalde bewoners betalen voor het afval van bewoners elders."

Ondanks dat we volgens Bos over het algemeen goed met ons afval omgaan, gaat het soms nog wel eens mis of is het draagvlak voor de komst van ondergrondse afvalcontainers niet altijd even groot. Zo wordt afval in sommige gevallen niet in, maar naast de container geplaatst. Wat leidt tot grote frustratie bij medebewoners, zoals bijvoorbeeld in IJmond. Of wordt er bezwaar gemaakt, omdat ondergrondse containers het straatbeeld ontsieren, bijvoorbeeld in Alkmaar waar de containers uiteindelijk werden verplaatst.