Basisschoolleerlingen houden grote schoonmaak: "Afval op straat gooien is not done"

HEERHUGOWAARD - Kinderen van twee basisscholen in Heerhugowaard en verschillende BSO’s in Langedijk zijn afgelopen week de wijken in getrokken om zwerfafval op te ruimen. Met de landelijke actie Supporter van Schoon houden leerlingen spelenderwijs de schoolomgeving netjes. "Al snel werden de kinderen fanatiek en werd opruimen een actief en leuk spel. Een win-win situatie", reageert leerkracht Diane Radsma.

Ook verschillende BSO’s (Buitenschoolse Opvang) in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Broek op Langedijk en Sint Pancras zagen deze activiteit als een welkome, nuttige en leuke afwisseling.

Doordat de BSO’s nog steeds alleen open mogen als noodopvang zijn de mogelijkheden voor activiteiten ook erg beperkt, terwijl er normaal gesproken juist allerlei activiteiten worden georganiseerd.

Wedstrijd

Het viel de kinderen op dat er vooral in de bosjes veel afval ligt. Doordat de kinderen het afval met een afvalgrijper konden oppakken werd het al direct heel interessant. "Even oefenen, maar al snel hadden ze het trucje door en werden ze met de minuut behendiger."

Er ontstond zowaar een wedstrijd met wie het meeste afval verzamelde. "Met als gevolg dat ze ook nog eens flink hun spierballen aan het trainen waren, die zakken werden behoorlijk zwaar. Zo werd de buurt opruimen ineens een actieve gymles."

100 afvalgrijpers

De gemeentewerf in Heerhugowaard regelde in totaal maar liefst 100 afvalgrijpers, ringen voor de vuilniszakken en ander materiaal zodat er zoveel mogelijk kinderen, scholen en BSO’s mee konden doen. "Hiermee benadrukken we dat afval gooien op straat not done is en anderzijds is het gelijk een gezonde buitenactiviteit."