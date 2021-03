Extra leslokalen in leegstaand pand, maar 500 leerlingen alsnog naar huis door corona

DEN HELDER - Ruim 500 mavo-leerlingen van Scholen aan Zee moeten tot en met woensdag vanwege een corona-uitbraak thuis hun lessen volgen. De school opende uitgerekend vandaag nieuwe leslokalen in een leegstand pand om meer fysieke lessen op veilige afstand te kunnen geven. De leerlingen die in het gebruikelijke schoolgebouw les hadden, zijn vanmorgen naar huis gestuurd.

Ondanks de plotselinge corona-uitbraak bij Mavo aan Zee is het toch een feestelijke dag voor de scholengemeenschap. Er hangen ballonnen in de gang en de eerste lessen in het leegstaande pand van het voormalige Sociaal Domein aan de Drs F. Bijlweg zijn volop aan de gang. Het zijn de anderstalige leerlingen van de zogeheten schakelklassen die de primeur hebben.

"Een dag in de week naar school is te summier voor de leerlingen, dus wij vinden dat we leerlingen zo veel mogelijk fysiek les moeten bieden en daar is ons gebouw gewoon te klein voor", vertelt Wiebo Bruisma van de mavo-afdeling van Scholen aan Zee. In overleg met de gemeente en de Woningstichting Den Helder is daarom als eerste het leegstaande pand aan de overkant klaar voor gebruik: "We kijken er al jaren op uit en nu zitten we er in."

