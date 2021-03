Alarm na waarschijnlijk te heftige gymles: drie leerlingen Larense school onwel

Vanwege de onwelwording van de kinderen werd flink alarm geslagen en stonden er snel drie ambulances voor de deur van de gemeentelijke gymzaal aan de Standelkruid, achter het schoolgebouw van De Gooische School.

Even was er het vermoeden dat de leerlingen onwel waren geworden door een mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar bleek geen sprake van. "We hebben ook geen andere gevaarlijke stoffen gemeten en ook niks geks geroken", vertelt een woordvoerder.

Volgens de brandweer lijkt het erop dat de kinderen het te kwaad kregen door de grote inspanning tijdens de gymles, waarschijnlijk tijdens een conditietest. De drie kinderen hoefden niet met de ambulance mee en zijn door hun ouders van school gehaald om weer bij te komen.