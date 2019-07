Uitkijken op een 'vuilnisbelt': mensen in Heemskerk gruwelen van vuilniszakken naast containers

HEEMSKERK - Het is een steen des aanstoots. Omwonenden van de ondergrondse containers op de Beneluxlaan in Heemskerk gruwelen van de openbare vuilnisbelt die er dagelijks ontstaat.

Eric Prins woont met zijn vrouw in een mooi appartement op het hoekje van het Europaplein. Er is alleen één minpunt: dat uitzicht. "Vanmorgen is HVC (de afvalophaaldienst) langsgeweest en nu is het alweer een bende", wijst hij vanaf zijn balkon naar de afvalresten waarmee eksters en meeuwen aan de haal gaan.

Geen gezicht

Mensen zetten hun afvalzakken náást de containers in plaats van die erin te gooien. Prins moet gissen naar de reden. "Soms is de container vol en nemen de mensen niet de moeite naar een andere container te rijden. Vreselijk. En het is niet alleen op deze plek zo. Je ziet het door de hele wijk. Het is geen gezicht, de boel verpaupert op deze manier."

Prins zegt dat hij de meerdere keren de gemeente heeft gebeld, maar zonder resultaat. "Ik zie handhaving hier nooit. Ik nodig de burgemeester uit eens een kijkje te komen nemen, dan kan ze met eigen ogen zien wat een zooitje het hier is."

Maatregelen

Wat hem betreft worden er harde maatregelen genomen. "Ze moeten het huisvuil gaan controleren en zo uitvogelen van wie het afkomstig is. Dan kun je straffen. Dat zou een eerste stap moeten zijn."

Reactie gemeente

De gemeente Heemskerk laat in een reactie weten dat het in de buurt Zuidbroek Oosterwijk bezig is met het introduceren van een nieuwe manier van afval inzamelen. "Daarbij verdwijnt de grijze afval aan huis en komen er ondergrondse containers voor restafval in de buurt. Voor het aanbieden van het restafval in de nieuwe ondergrondse containers hebben inwoners vanaf het najaar een pas nodig. Daarover worden inwoners nog geïnformeerd.

Op dit moment worden de ondergrondse containers stap voor stap vervangen. De containers zijn nu nog zonder pas te bedienen. Omdat de nieuwe containers een paslezer hebben, kan dit voor verwarring zorgen voor inwoners die nu afval aanbieden. "De containers zijn echter gewoon open en inwoners kunnen hun restafval in de ondergrondse containers doen."