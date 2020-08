Online checken of je afvalcontainer vol zit: 'Niet meer voor niets naar die bak'

HAARLEM - Met een digitale afvalcontainercheck moet een deel van het zwerfafval in Haarlem voorkomen worden. Spaarnelanden introduceert een webversie en later een app waarmee je kan controleren of de ondergrondse container vol zit. Daarmee hoopt het onderhoudsbedrijf dat er veel minder vuilniszakken op straat worden gezet, en dat er ook veel minder zakken worden opengescheurd door kraaien en meeuwen.

De digitale containercheck werd vanmiddag in gebruik genomen door Peter Boesveld, een zeer betrokken bewoner van de Twisterflat aan de Spijkerboorweg in Schalkwijk. Regelmatig maakt hij een ronde om zijn flat om afval op te ruimen. Dat afval is vaak afkomstig uit zakken die een paar keer per week naast de containers worden gezet. "Het is frusterend!" Het overkomt hem zelf ook wel eens dat hij met zijn vuilnis van veertien hoog naar beneden loopt en dan ontdekt dat de container tot de nok toe gevuld is. De app van Spaarnelanden is een uitkomst volgens Peter. "Als de restcontainer vol is, wordt 'ie rood", laat 'ie op een tablet zien. "En dat kan je zien vanuit je huiskamer."

Vuilnischeckapp in Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

Meer afval in coronatijd Juist nu is het voor Spaarnelanden belangrijk om het afval snel van de straat te halen. Omdat tijdens de intelligente lockdown mensen vaker thuis zijn, wordt er in Haarlem een kwart meer afval aangeboden. Door een chip in de container weten de vuilnismannen wanneer ze langs moeten rijden om de bak te legen. Met de digitale checkapp wordt die informatie nu ook gedeeld met de Haarlemmers zelf, legt directeur Robert Oosting van Spaarnelanden uit. "We denken dat we nu een oplossing hebben, die inwoners echt kan helpen." 'Wie doet dat nou?' Voor wethouder Merijn Snoek is het nog steeds onbegrijpelijk dat mensen de vuilniszak op straat zetten als de ondergrondse container vol blijkt te zijn. "Wie doet dat nou?", vraagt hij zich af. "Het is vervelend als je bij een volle bak komt, maar je neemt je zakje mee terug."

Quote "Spaarnelanden doet z'n stinkende best, en nu voorkomen we dat je voor niets naar die bak loopt" Wethouder Merijn Snoek

Toch denkt Snoek dat het wel degelijk een slimme zet van Spaarnelanden is om dit hulpmiddel in te zetten. "Spaarnelanden doet zijn stinkende best, en nu voorkomen we dat je voor niets naar die bak loopt."