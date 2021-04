Ondernemers die geen afval hadden, kunnen afvalbelasting terugkrijgen

Voorwaarde is wel dat de zaak volledig dicht was. Er zijn 14.000 ondernemers die via het zogenoemde reinigingsrecht de gemeente voor het afvoeren van hun afval betalen. Hoeveel van hen geld terugkrijgen is nog niet bekend.

Onrechtvaardig

"Het college begrijpt dat ondernemers die één of meerdere periodes gedwongen hun deuren hebben moeten sluiten en geen (of veel minder) bedrijfsafval hebben kunnen aanbieden, het als onrechtvaardig kunnen ervaren dat ze voor het hele jaar reinigingsrecht moeten betalen", schrijft Everhardt in de brief.

De ondernemers kunnen vermindering van het reinigingsrecht aanvragen voor elke hele kalendermaand waarin er helemaal geen afval is aangeboden. Everhardt: "Als in die periode sprake is (geweest) van bijvoorbeeld een verbouwing, een maaltijdbezorgservice, een to-go balie of een click & collect, acht het college het niet aannemelijk dat er geen bedrijfsafval is aangeboden en wordt voor die periode geen vermindering verleend."

Hoog en laag tarief

Er is zowel een hoog (vijf tot negen zakken per week) als een laag tarief (maximaal vier zakken per week) voor het ophalen van bedrijfsafval. Ondernemers die kunnen aantonen dat ze door gedwongen sluiting minder vuilniszakken hebben aangeboden, kunnen ook van het hoge naar het lage tarief gaan.

De ondernemers kunnen vanaf 1 oktober in één keer vermindering aanvragen over zowel 2020 als 2021. De gemeente stuurt een brief naar alle ondernemers die onder het reinigingsrecht vallen.