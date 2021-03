AMSTERDAM - Ondernemers die geheel of gedeeltelijk gesloten vanwege de coronamaatregelen moeten van de gemeente wél de volle rekening betalen voor het ophalen van het bedrijfsafval. Zo mag ondernemer Gösta van Dam zo’n 1.600 euro ‘reinigingsrecht’ betalen voor het afval van zijn drie yogascholen.

Dat deze al maanden gesloten zijn en dus geen afval produceren, maakt voor de gemeente niet uit. Gösta van Dam is boos en wil dat de gemeente zijn niet-gemaakte afvalkosten kwijtscheldt.

Yogaschoolhouder wil kwijtschelding afvalbelasting omdat hij geen afval heeft - NH Nieuws

Op dit moment wordt er elke dag slechts één uurtje online lesgegeven op de yogaschool Svaha Yoga in de Willemsstraat. Veel inkomsten levert dat niet op en ook de prullenbak blijft leeg. “Voor corona zat deze zaal vol met 40 mensen. Nu is de yogaleraar de enige die hier nog komt. Vanwege de maatregelen kleedt de leraar zich thuis om”, vertelt Van Dam, die speciaal voor het interview naar de yogaschool is gekomen. Tekst loopt door onder tekstkader

Reinigingsrecht De naam Reinigingsrecht doet vermoeden dat het om een recht gaat. Het is echter een vorm van gemeentelijke belasting, die ondernemers betalen voor het ophalen van het afval dat ze produceren. In 2021 kost het 405 euro per jaar voor maximaal vier afvalzakken per week. Vijf of meer zakken kost de ondernemer 858 euro per jaar. In Amsterdam maken zo’n 14.000 ondernemers 'gebruik' van reinigingsrecht. Ondernemers kunnen ontheffing aanvragen maar moeten dan wel aantonen dat ze een contract hebben met een erkende afvalinzamelaar. Dit kost echter meer.

In een jaar tijd zijn de yogascholen van Van Dam acht maanden volledig gesloten geweest. Ondertussen stapelen de schulden zich op. “We hebben zelfs ons huis moeten verkopen en zijn nu ons huis in Suriname aan het verkopen. Als je dan ook nog een aanslag van de gemeente krijgt van zo’n 1.600 euro voor bedrijfsafval dat je niet hebt, dan is de menselijke maat volledig verloren”, vertelt Van Dam.

Quote "We zijn van overheidswege dicht, en dezelfde overheid legt mij een belasting op voor een product dat ik niet afgenomen heb" GÖSTA VAN DAM, EIGENAAR SVAHA YOGA

“We zijn van overheidswege dicht, en dezelfde overheid legt mij een belasting op voor een product dat ik niet afgenomen heb. Dat is hetzelfde als je bij een winkel iets niet koopt en toch moet je betalen”, vertelt hij verontwaardigd. Zijn bezwaar werd zonder veel uitleg afgewezen. Alleen via de rechter kan hij de aanslag nog aanvechten. Maar nu een advocaat in de arm nemen, is voor hem niet te doen. “Alleen al de kosten van een advocaat zijn hoger dan het bedrag waar het om gaat. Dat heeft echt geen zin”, aldus Van Dam.

Gösta van Dam: "We geven online les tussen 10.00-11.00 om toch een beetje omzet te draaien." - NH Nieuws

Van Dam denkt dat er veel meer bedrijven net als hij onterecht reinigingsrecht moeten betalen. “Er zijn alleen al 200 yogascholen in Amsterdam. Maar denk ook aan de sportscholen, de hockey- en voetbalverenigingen, die zijn allemaal al maanden dicht geweest”, schat hij. Ook het MKB Amsterdam stelt dat honderden bedrijven gedeeltelijk of geheel gesloten zijn. “Het ligt dan ook niet voor de hand dat deze bedrijven moeten betalen voor een dienst die ze niet gebruikten”, laat voorzitter Bart Drenth desgevraagd weten. Zo'n honderd bedrijven Navraag bij de gemeente leert dat zo’n honderd bedrijven bezwaar hebben ingediend tegen de reinigingsrechtaanslag. “We hebben begrip voor de situatie van deze ondernemer en voor andere ondernemers in vergelijkbare omstandigheden. We onderzoeken daarom op dit moment hoe we met deze groep ondernemers om kunnen gaan. Dat is complex. Daarom kunnen we hier niet vandaag een sluitend antwoord op geven”, laat een woordvoerder weten, die gaat over gemeentelijke belastingen.

Hoe zit dat elders in de provincie? Uit een rondgang van NH Nieuws langs enkele gemeenten, blijkt dat Zaanstad, de gemeente Hoorn, Hilversum, Den Helder en Haarlem, geen reinigingsrecht kennen. Bedrijven kunnen daar voor hun bedrijfsafval een contract afsluiten met een afvalinzamelaar.



In Haarlem kan dat bijvoorbeeld bij de bedrijfsmatige tak van Spaarnelanden, een professionele dienstverlener in onder meer afvalinzameling en reiniging. Daar hebben zij ervoor gekozen om bedrijven, die door de lockdown dicht moeten en geen afval aanbieden, de mogelijkheid te geven om de facturatie tijdelijk stop te zetten. Als er geen afval aangeboden wordt, hoeven ze de maanden van gedwongen sluiting niet alsnog achteraf te betalen. Ook bieden zij de mogelijkheid om het contract tijdelijk aan te passen. Ook in de gemeente Alkmaar is sprake van een variabele bijdrage. Als Stadswerk072 bij een aantal bedrijven het afval ophaalt, dan sturen zij een factuur voor het reinigingsrecht. Hierbij is het wel zo dat naarmate er minder afval wordt aangeboden, er ook minder in rekening wordt gebracht. In de gemeente Amstelveen kunnen bedrijven, in een omgeving met weinig ruimte, ervoor kiezen om hun bedrijfsafval te storten in ondergrondse containers. Hiervoor krijgen zij een speciale pas. De bedrijven betalen een vast tarief per inworp. Vanwege corona is dit tarief met ingang van januari 2021 niet verhoogd. Bovendien is horeca-ondernemers die hiervan gebruikmaken een betalingsregeling aangeboden. Een aantal MKB bedrijven met bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval, kunnen hun afval op het afvalbrengststation storten. Ze betalen dan naar gewicht. In beide gevallen betalen ondernemers dus geen vast bedrag aan reinigingsrechten, maar voor het afval dat zij produceren.