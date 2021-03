Ontsierende vuilcontainers bij monument Harmonie moeten verhuizen

ALKMAAR - De ondergrondse vuilcontainers voor het monumentale pand Harmonie zijn ontsierend en worden verplaatst. Pierre Komen van Woonwerf BV in Heerhugowaard, is sinds 2019 eigenaar van het gemeentelijk monument en heeft dat naar eigen zeggen afgesproken met de gemeente Alkmaar. De vroegere bioscoop wordt sinds januari gebruikt als wooncomplex.

Tijdens de plaatsing van de containers in 2011 was de voorgevel van het gemeentelijk monument een gesloten front. Na de renovatie van het pand zit er weer een deur in de gevel en staan de containers pal voor de ramen van twee appartementen.

Ook erfgoedorganisatie Adapt was het niet eens met de locatiekeuze, die ze ontsierend vinden voor het gemeentelijk monument. Dat werd in 1867 gebouwd als schouwburg. Steeds was de reactie van de gemeente dat er in de binnenstad geen betere plek was te vinden, door de vele kabels en leidingen onder de grond.

Alternatieve plek

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt vandaag dat nu wordt gezocht naar een alternatieve plek, maar nieuwe locaties zijn niet genoemd, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De plek voor een ondergrondse container moet aan een aantal eisen voldoen. Zo mag de loopafstand niet te lang zijn voor de bewoners van de binnenstad die er hun vuilniszak heen moeten brengen. Ook moet de plek bereikbaar zijn voor de vrachtwagen die de containers leegt.

Lange procedure

Komen stelt dat er geschikte alternatieven zijn, zoals op het Doelenveld en het Hofplein. De gemeente erop dat elke verplaatsing een lange procedure vergt van enkele maanden, waarbij mensen bezwaar kunnen maken. Voor de ondergrondse containers is die procedure nog niet gestart.