Start bouw van waardiger monument voor omgekomen Joodse Zandvoorters

ZANDVOORT - Drieëntwintig meter lang en 75 cm hoog wordt de herdenkingsmuur voor de Joodse Zandvoorters die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het monument, waarvan de bouw vandaag gestart is, vervangt een klein, simpel monument dat tot nu toe voor de ruim driehonderd Joden op de Dr J.G. Mezgerstraat stond. "Dat was eigenlijk te bescheiden", vindt één van de initiatiefnemers Folkert Bloeme van Stichting Joods Monument Zandvoort.

Het natuursteen van het kleine monument is in alle vroegte maandagochtend verwijderd, de onderliggende stenen liggen bij het puin. En al snel is er een lange brede gleuf gegraven voor de fundamenten van het nieuwe monument. De contouren maken al duidelijk dat het nieuwe monument niet meer over het hoofd gezien kan worden.

Folkert Bloeme vertelt bij de werkzaamheden dat de muur dezelfde vorm heeft als de synagoge, die voor de oorlog op deze plek vlakbij de boulevard stond. "De synagoge is in de nacht van 4 op 5 augustus 1940 opgeblazen."

De voormalige dominee Teunard van der Linden van de hervormde gemeente van Zandvoort had veel studies gedaan naar hoe het de Joodse inwoners in de oorlog was vergaan. "Toen kwamen we er achter hoe groot Joods Zandvoort eigenlijk is geweest en hoe belangrijk het is geweest", vertelt Bloeme. "Zandvoort heeft daar, onder andere, de treinverbinding aan te danken." Bloeme nam de vraag die dominee Van der Linden aan hem stelde om een waardiger monument te realiseren dan ook bloedserieus.