Zandvoort krijgt mogelijk nieuw Joods Monument: "Dit monument doet geen recht aan het leed"

ZANDVOORT - Zandvoort herdacht vanmiddag de ruim driehonderd omgekomen Joodse inwoners ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk voor de laatste keer bij het huidige Joodse monument, want de stichting Joods Monument Zandvoort heeft een nieuw ontwerp laten maken.

Het Joods monument, nabij de boulevard, staat er sinds 1991. Het is ongeveer een meter hoog en valt nou niet echt op voor passanten. "Dit kleine monument doet geen recht aan het leed wat in Zandvoort gebeurd is. Het wordt in de volksmond ook wel het 'Ziggo-kastje' genoemd, dus dan wordt het wel tijd om na te denken over iets anders", aldus Paul Olieslagers van de stichting Joods Monument Zandvoort.

Lees ook: Indrukwekkende herdenkingsdienst bij Joods monument in Zandvoort

Nieuw ontwerp

De stichting heeft samen met een architectenbureau nagedacht over een nieuw ontwerp. Hieronder is te zien hoe het er ongeveer uit zou moeten komen te zien.

"Het monument zou de breedte van de gevel van de oude synagoge moeten krijgen. Die heeft hier achter ons gestaan. De punt verwijst naar de Ark, waar de Tora-rollen in werden bewaard", aldus Olieslagers. Ook moeten alle namen van de ruim driehonderd omgekomen Joodse Zandvoorters in het monument verwerkt worden. "Zolang je naam genoemd wordt, wordt je niet vergeten. Dat hoort bij de traditie van het Jodendom."

Positief

Het college van Zandvoort staat positief tegenover de realisering van een nieuw Joods monument. De wethouder wil wel dat de stichting eerst een goed gesprek voert met de omwonenden over het ontwerp. Als die samen een akkoord hebben bereikt over onder meer de afmetingen en de belichting, dan zal er een definitief besluit genomen worden.