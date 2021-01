Onlangs onthulde monumentale kaart van Joods Zandvoort vernield

ZANDVOORT - De politie is op zoek naar getuigen van de vernieling van de monumentale kaart van Joods Zandvoort, die onlangs in de tuin van de Hervormde Kerk in Zandvoort werd onthuld. Op de kaart staan alle adressen aangegeven, waar Joodse Zandvoorters woonden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en wie er destijds zijn omgekomen.