Provincie trekt vijf miljoen uit voor restauratie van 45 rijksmonumenten

NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland verdeelt vijf miljoen euro subsidie voor de renovatie van 45 rijksmonumenten. Zij geven hiermee gehoor aan de vele subsidieaanvragen van de afgelopen jaren. De grootste bedragen gaan naar de Van Gendthallen in Amsterdam en naar de buitenplaats Boekenrode in Aerdenhout, ieder ontvangt een half miljoen euro.

In 2020 zijn in totaal 61 aanvragen ingediend en aan 45 daarvan wordt nu gehoor gegeven. Het geld wordt besteed aan kerken, molens en industrieel erfgoed, ook wel rijksmonumenten zonder woonfunctie genoemd.

Onder andere nemen ze de Orgel in de Lutherse Kerk in Amsterdam onder handen, wordt een molen hersteld in Bovenkarspel en werkzaamheden verricht aan het park van een buitenplaats in Heemstede. Ook de historische Naarder hofstede ontvangt tienduizenden euro's.

Wil je weten hoeveel subsidie elk van de 45 rijksmonumenten ontvangt? Bekijk dan het kaartje hieronder.