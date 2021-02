Sloop dreigt voor monumentaal melkhuisje in de Van der Pekbuurt

AMSTERDAM - Vandaag wordt de sleutel van het voormalige melkwinkeltje in de Van der Pekbuurt in Noord weer ingeleverd bij woningcorporatie Ymere. Het is de enige van de oorspronkelijke buurtwinkeltjes dat bewaard is gebleven. Het interieur verkeert nog in de originele staat, waardoor het een monumentenstatus kreeg in november. Toch dreigt het te verdwijnen, omdat Ymere het net als de rest van de buurt wil renoveren en verkopen als monumentale woning.

Toen Prior in februari langs het melkwinkeltje fietste en naar binnen keek, zag hij dat het interieur er nog precies zo uitzag als 100 jaar geleden. "Ik keek naar binnen en zag het houtwerk, de terazzovloer en het trapje en ik dacht: dat moet ik hebben. Toen hebben we bij Ymere aangeklopt en mochten we een tijdelijke tentoonstelling maken." De tentoonstelling over de geschiedenis van het melkwinkeltje en van de Van der Pekbuurt trok in veertien dagen meer dan 1.400 bezoekers.

Frits Prior van Stichting Monumenten Amsterdam-Noord heeft alles de laatste dagen met wat vrijwilligers opgeruimd. Hij maakt zich zorgen dat het interieur helemaal zal verdwijnen. "In Noord vind je niets meer zoals dit. Dus als dit het laatste is waar je direct naar het verleden kan gaan, zou ik zeggen: bewaar het en laat het zien", vertelt hij.

Nu maakt Prior zich zorgen over de bestemming van het oude melkwinkeltje. "Ondanks de monumentele status wil Ymere het verkopen en daarvoor moet het gerenoveerd worden. Het zou doodzonde zijn als het interieur en alle gebruikssporen hierdoor zouden verdwijnen. Er hangt bijvoorbeeld nog behang van zeven generaties winkeliers."

Een woordvoerder van Ymere laat weten dat ze respectvol omgaan met de oude panden in de stad. "Wat het effect van de monumentenstatus is, moet de toekomst nog uitwijzen. Uitgangspunt is dat we het als monumentale woning willen behouden. Daarvan heeft Ymere er vele in de stad", laat hij weten.

Pretpark Van der Pek

Toch is er nog een beetje hoop voor Prior en het melkwinkeltje. Stadsherstel heeft een bod gedaan om het te kunnen kopen. "Helaas heeft tot nu toe niemand op ons gereageerd", vertelt de woordvoerder. "We zouden het mooi vinden om de museale functie te behouden. Het is bijzonder dat deze plek nog het oude interieur heeft en daar zouden meer mensen van moeten genieten."

Een buurtbewoner is het met Stadsherstel eens. "Het is het laatste stukje in deze buurt wat nog niet bij Pretpark van der Pek hoort. Dus dat moet natuurlijk blijven, maar ik houd mijn hart vast", vertelt ze.

Stadsdeel Noord moet nog beslissen of de monumentenstatus genoeg is om het melkwinkeltje in deze staat te behouden.