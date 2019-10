Containertuintjes moeten het dumpen van afval tegen gaan: "Ik vind het geweldig"

ALKMAAR - Rotzooi dat rond de ondergrondse containers wordt gedumpt is een flinke ergernis in meerdere Alkmaarse wijken. Stadswerk072 noemt het 'bijplaatsingen' en wil er iets aan doen. Een van de maatregelen is het aanleggen van een tuintje rondom de containers. Bij het Verdronkenoord in Alkmaar werd er dinsdagochtend één geplaatst.

Van onze mediapartner Alkmaar Centraal

Ook zijn er bij een aantal 'milieustraten' prints aangebracht op de grond waarmee duidelijk gemaakt wordt dat grof huisvuil gewoon gratis opgehaald wordt. Maar dan moet je het natuurlijk wel op de juiste dag neerzetten en laten weten dat het er staat.

Stickers

Op andere containers zijn stickers aangebracht waarop staat hoe het hoort én dat illegaal plaatsen 95 euro kan kosten. "Ja, de buurtbewoners wilden graag dat dat er bij kwam te staan" vertelt afvalcoach Rob Petersen van Stadswerk072. "De komende tijd gaan we kijken wat het effect van zowel de stickers als de prints is".

Één van de maatregelen is bijzonder sympathiek, groen en werd dinsdagochtend geplaatst aan het Verdronkenoord: containertuintjes. Een mooi idee dat in Den Haag geboren is. "Zo'n container is een kale plek en inspireert mensen niet om beter met hun afval om te gaan", vertelde ontwerper Henk-Jan Room van Citygard al eerder aan Alkmaar Centraal. "Het blijkt dat mensen er heel positief op reageren. Het is niet alleen dat er minder wordt bijgeplaatst, maar ook dat de buurt veel meer betrokken raakt".

Natuurliefhebber

De in de wijk wonende Jan Jumelet bevestigd dat: "Ja, ik vind het geweldig". Jan heeft de twee tuintjes op verzoek van Stadswerk072 geadopteerd en zal zorg dragen voor het welzijn van de plantjes. "Ik ben een natuurliefhebber, ik heb natuurlijk helemaal geen tuin dus dit is hartstikke leuk". Ook andere buurtbewoners die iets kwijt willen in de containers reageren enthousiast op de geplaatste tuintjes. "Het ziet er schitterend uit en ik hoop ook dat het netjes blijft", laat één van hen weten.