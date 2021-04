Pasjessysteem voor ondergrondse containers gekraakt: 'Dit is een probleem'

Een van de ‘krakers’ is de 68-jarige John Pirovano uit Beverwijk. Hij kocht via het internet een kloonapparaat uit China. De informatie in de chip op de afvalpas, vergelijkbaar met die van de Ov-chipkaart, is met één druk op de knop te kopiëren naar een andere chip.

Pirovano gebruikt de techniek om reserve-pasjes te maken, omdat HVC maar één pasje per huishouden uitdeelt. Hij zet de gegevens op het originele pasje over op een chip-sleutelhanger. "We willen toch allemaal gemak? Hoe fijn is het als je zo'n druppel aan je sleutelbos hebt hangen, want dan raak je hem ook niet meer kwijt."

"Een kind kan de was doen", lacht de Beverwijker. "Je zoekt even op internet en je kan overal zo'n kloonapparaatje kopen. Met de instructie erbij is het in nog geen dertig seconden gepiept. Google is mijn beste vriend."

Maar hoe onschuldig het maken van een reservepas ook lijkt; de overheid is er alles behalve blij mee. Volgens HVC is het zelfs verboden.

De computerkraker heeft er begrip voor dat de pasjes worden gekopieerd. "Het heeft in dit geval nut omdat er geen consequentie aan hangt. Ik snap ook in dit geval het nut van het klonen, omdat HVC bijvoorbeeld maar een pas per huishouden geeft, terwijl je dat ding eigenlijk bij al je huisgenoten in je de portemonnee wilt hebben."

HVC is in Noord-Holland actief in de gemeentes Alkmaar, Beemster, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Edam-Volendam, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Velsen, Wormerland en Zaanstad.

"Alles wat via een kopie wordt gestort, komt op de naam van de inwoner te staan", aldus een woordvoerder van HVC, die hoopt dat hierdoor de populariteit van klonen zal afnemen. "We verwachten dan ook dat de overlast beperkt blijft."

In een reactie laat HVC weten in sommige gemeentes ( zoals Opmeer ) al bezig te zijn met de invoering van een dergelijk systeem, dat zij zelf ‘een prijsprikkel’ noemen. De gebruiker gaat dan een tarief betalen per keer dat de ondergrondse container gebruik wordt.

Van Kampen: "De ondergrondse containers zijn in theorie in staat om bij te houden hoe vaak een pas gebruikt is, ook al zegt HVC dit nu niet bij te houden. Wat nu onschuldig lijkt, kan later bij je terugkomen op een vervelende manier."

Beveiliging pas wordt opgeschroefd

Na vragen van NH Nieuws heeft HVC een aparte pagina op haar website geplaatst, waarin wordt benadrukt dat het kopiëren van afvalpassen niet is toegestaan. Ook laat het bedrijf weten de beveiliging van de HVC Afvalpas te willen verbeteren en kopieën onbruikbaar gaat laten maken.

Overigens denkt de woordvoerder van het bedrijf dat het wel mee zal vallen met de afvaldumpingen. "Wat ons betreft zal de overlast beperkt blijven omdat de kopieën alleen maar toegang geven tot de restafvalcontainers van het origineel (dus twee containers in de buurt). Het is vooral een handigheidje om een pas aan je sleutelbos te kunnen hebben."

Op dit moment is HVC nog aan het onderzoeken hoe groot het probleem is. "Om een indicatie te krijgen van hoe groot het probleem is, met andere woorden hoeveel mensen maken hier nu daadwerkelijk gebruik van, starten we met een pilot in een HVC-gemeente. Na drie maanden sluiten we de containers af voor kopieën van de pas. Die worden dan onbruikbaar. Bij succes van deze pilot rollen we dit uit voor alle HVC-gemeenten en kan er maar 1 pas worden gebruikt en worden kopieën onbruikbaar."

Ook moet de pas binnenkort met een app te openen zijn, waardoor kopieën minder nodig zijn. "Om tegemoet te komen aan de behoefte van inwoners om een afvalpas op zak te hebben, zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. We zijn volop bezig met het onderzoeken of de afvalpas ook via de HVC-app aangeboden kan worden. We verwachten dat in de zomer te kunnen introduceren. Zo heb je de afvalpas altijd op zak."