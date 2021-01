Maatregelen aangescherpt: zo reageert Noord-Holland op mogelijke avondklok

NOORD-HOLLAND - Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe, strengere coronamaatregelen aangekondigd . Als een meerderheid van de Tweede Kamer voor is, geldt er waarschijnlijk vanaf het eind van de week een avondklok. Zeker is dat je vanaf nu nog maar één bezoeker thuis mag ontvangen.

Vooral met de komst van de avondklok, die waarschijnlijk gaat gelden tussen 20.30 uur en 4.30 uur, is lang niet iedereen blij. Supermarkten en avondwinkels moeten eerder de deuren sluiten. 's Nachts bevoorraden zou nog wel eens lastig kunnen worden.

"Je mag toch hopen dat het volledig logistieke gedeelte voor de supermarkten intact blijft, want je wil ook niet te veel klanten en personeel tegelijk in de winkel hebben. Maar ook wat betreft het aantal vrachtwagens is niet te doen als de avond- en nachtlevering straks niet meer mag", vertelt bedrijfsleider Lucas Schoonebeek van de Albert Heijn in IJmuiden.

Avondwinkels vrezen volgens Omar Aziz van avondwinkel Van Wou in Amsterdam voor hun voortbestaan, als het daadwerkelijk tot een avondklok komt. "Als het zo doorgaat, op lange termijn, dan gaan avondwinkels het niet meer redden. We kunnen wel zeggen dat het tot 9 februari gaat duren, maar in België is al sinds oktober een avondklok."

Gepuzzel

Taxischauffeurs worden ook hard getroffen door de avondklok. Overdag merkt chauffeur Yavuz dat hij veel minder kilometers maakt, maar ook de avond valt straks stil. "We hadden nog wel eens een ritje naar Schiphol, maar dat is ook weggevallen. Nu mensen ook 's avonds niet meer op pad mogen valt bijna alles weg."

Sporters kunnen 's avonds niet meer trainen, dat vindt Robin Korving trainer van atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard enorm veel gepuzzel. "Het gooit de trainingen behoorlijk in de war." Ook voor kinderen vindt hij het lastig. "Ook voor de kinderen is het vervelend. We zijn al de klos want we mogen niet binnen trainen. Er blijft vrij weinig over op deze manier."

Topsporters worden door het kabinet uitgezonderd van de avondklok. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat sporters afhankelijk zijn van hun werkgever, zij moeten een verklaring afgeven. De verwachting is dat de verschillende clubs een verklaring zullen gaan regelen.