Sporters niet blij met avondklok: "Er blijft vrij weinig over op deze manier"

Korving is oud-topsporter en zo'n drie keer in de week te vinden op de atletiekbaan van Hera. En ondanks het slechte weer is hij ook op dinsdagavond druk in de weer met het geven van horden- en sprinttraining.

Gezondheid

Want volgens NOC-NSF is de gezondheid in het geding."Juist in deze lockdown-periode levert een actieve gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving. De avondklok kan een grote impact op de algemene gezondheid van de Nederlandse samenleving hebben, ook op de lange termijn", aldus directeur Gerard Dielessen.

Korving snap er ook niet veel van. "Je prakt eigenlijk de hele dag in elkaar. Iedereen moet hetzelfde doen in minder uren. Eerder zagen we juist verruiming van openingstijden bij supermarkten bijvoorbeeld en nu gaan we alles in elkaar duwen. Ook voor de kinderen is het vervelend. We zijn al de klos want we mogen niet binnen trainen. Er blijft vrij weinig over op deze manier."