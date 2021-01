Supermarkten maken zich op voor avondklok: 'Hopelijk blijft de logistiek buiten schot'

IJMUIDEN - Wanneer vanmiddag tijdens de persconferentie de avondklok zal worden aangekondigd, zitten ook de supermarktketens op het puntje van hun stoel. Want wordt alleen de sluitingstijd teruggeschroefd of zal ook het logistieke gedeelte moeten worden aangepast aan de avondklok? "Als we straks tijdens de openingstijden alle vakken moeten vullen, dan hebben we wel een probleem", voorspelt bedrijfsleider Lucas Schoonebeek van de Albert Heijn in IJmuiden.

Schoonebeek runt de Albert Heijn aan het Dudokplein in IJmuiden en laat weten dat er vanuit de Ahold-directie meerdere scenario’s klaarliggen, afhankelijk van hetgeen straks tijdens de persconferentie wordt aangekondigd. "Waarschijnlijk zullen de winkels om acht uur 's avonds moeten sluiten in plaats van 22.00 uur, we verwachten niet dat dat tot problemen zal leiden", zegt Schoonebeek. "We zien nu al een grotere klantenspreiding gedurende de dag door het thuiswerken, omdat mensen makkelijker overdag hun boodschappen kunnen doen."

Waar volgens Schoonebeek de directie zich vooral zorgen over maakt, is wat de regels zullen zijn voor het logistieke gedeelte van de winkels en de impact die dat met zich mee zal brengen. "Wij werken elke dag tot ongeveer 23.00 uur om de vakken te vullen en de winkel op te ruimen, maar ook de laatste vrachtwagen die ons bevoorraadt komt pas om 21.00 uur."

Bevoorrading 's nachts

"Er zijn filialen waar vanwege de grootte en de hoeveelheid goederen de bevoorrading ‘s nachts plaatsvindt", legt Schoonebeek uit. "Je mag toch hopen dat het volledig logistieke gedeelte voor de supermarkten intact blijft, want je wil ook niet te veel klanten en personeel tegelijk in de winkel hebben. Maar ook wat betreft het aantal vrachtwagens is niet te doen als de avond- en nachtlevering straks niet meer mag."