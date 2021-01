Avondklok nekslag voor taxichauffeurs: "Hopen op omzet van 200 euro per maand"

HAARLEM - Voor taxibedrijven is de mogelijke komst van een avondklok dramatisch. Sinds de eerste coronagolf is het al geen vetpot meer voor de chauffeurs, maar nu blijft er wel erg weinig werk over. "We hadden nog wel ritjes in het weekend in de avonduren van mensen die bijvoorbeeld in Zandvoort bij vrienden gingen borrelen en dat is straks ook voorbij", vertelt Yavuz, chauffeur bij het Haarlemse taxibedrijf Taxi023.

Adobe Stock

Bij het Haarlemse taxibedrijf werken zo'n zes chauffeurs, waarvan er normaal gesproken drie overdag rijden en drie 's nachts. Maar de avondchauffeurs zijn al teruggeschroefd naar twee of zelfs één omdat er 's avonds niemand meer op straat is. "Sinds de horeca dicht is, zijn er bijna geen mensen meer die 's avonds een taxi nodig hebben." Ook overdag merkt Yavuz dat hij veel minder kilometers maakt. Waar hij tot een jaar geleden zo'n 300 kilometer per dag reed, tikt hij nu vaak niet eens de 100 kilometer meer aan. "We hadden nog wel eens een ritje naar Schiphol, maar dat is ook weggevallen. Nu mensen ook 's avonds niet meer op pad mogen valt bijna alles weg."

Quote "De avondklok heeft gevolgen voor alle chauffeurs omdat er minder ritjes zijn" Yavuz, taxichauffeur

Ook bij taxibedrijf Taxi13000 Haarlem voelt de komst van de avondklok als de nekslag. Chauffeur Ufuk Bektas had in goede tijden zo'n 4000 euro omzet per maand. Dat is afgenomen naar 1000 euro per maand. "Als die avondklok er straks komt, mag ik hopen dat er 200 euro omzet overblijft", vertelt Ufuk. De 25-jarige Haarlemmer heeft het er moeilijk mee. Hij krijgt wel wat financiële steun van de overheid, maar daar kan hij nog niet eens de kale huur van zijn woning van betalen. Ondanks z'n eigen situatie maakt hij zich vooral zorgen om z'n collega's met gezinnen. "Er zijn gewoon collega's die hun privéauto hebben verkocht om nog boodschappen te kunnen doen. Ik weet dat sommigen hele sombere gedachten hebben", vervolgt hij. Ziekenhuis Bij het station staan met de taxi heeft al tijden geen zin meer, volgens Yavuz van Taxi023. "Daar is niemand, misschien een persoon in vijf uur tijd." De enige zekere factor voor de chauffeurs is het ziekenhuis. "Mensen hebben daar een afspraak en dan zie je dat er vaak een zoon of dochter even meegaat." Maar veel ritjes zijn dat niet, misschien één per dienst als ze geluk hebben. De financiële zorgen zijn groot bij de chauffeurs. Met drie a vier ritjes per dienst wordt er amper wat verdiend. En met de avondklok in het vooruitzicht, wordt dat er waarschijnlijk niet beter op.