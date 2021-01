KLM stopt voorlopig met alle verre vluchten vanwege nieuwe coronamaatregelen

SCHIPHOL - KLM stopt voorlopig met alle intercontinentale vluchten en sommige vluchten binnen Europa. Aanleiding voor het besluit zijn de aankondigde maatregelen van het kabinet om iedere reiziger te verplichten een negatieve PCR-test én antigeentest bij zich te hebben. Dat geldt ook voor bemanningen. KLM wil het risico niet nemen bemanningsleden achter te moeten laten in het buitenland.

