Deze IJmonders lieten zich juist in 2020 van hun beste kant zien

Het is altijd wel ‘raak’ in de IJmond. Gaat het niet over overlast van Tata Steel of de coronacrisis, dan gaat het wel over de vuurwerkrellende jeugd. Door al het negatieve nieuws zou je bijna vergeten dat er ook heel veel mooie dingen in deze regio gebeuren. NH Nieuws heeft zeven verhalen van IJmonders geselecteerd om 2020 met nog een enigszins goed gevoel af te kunnen sluiten.

NH Nieuws

Want wat dacht je van Marianne Stok uit IJmuiden? Zij runt vanuit huis ‘Voedsel op de Plank’, voor mensen die niet terecht kunnen bij de voedselbank, maar wel hulp nodig hebben. Begin dit jaar zag ze haar voorraad slinken door het hamsteren en deed ze bij NH Nieuws een oproep.

Gelukkig voor Marianne kwam er hulp. Zo kreeg ze van de Rotary een gloednieuwe schuur in haar tuin om meer voorraad te kunnen opslaan. Pilotenbuurt Wie ook voedselhulp kreeg, maar dan van een compleet andere categorie, waren de burgersurveillanten in de Beverwijkse Pilotenbuurt en omgeving. De vrijwilligers zetten zich met succes in om de buurt veiliger te maken. Als bedankje kregen ze begin dit jaar van buurtgenoot Francis Roemer zelfgemaakte erwtensoep.

NH / Dennis Mantz

Roemer is blij met de surveillanten. "Ik durf nu weer normaal over straat met de hond. En dat is de verdienste van deze vrijwilligers. Ze verdienen als het aan mij ligt wel drie keer in de week snert. We zijn ze gewoon ontzettend dankbaar en dan spreek ik ook namens de buurt, denk ik", aldus de Heemskerkse. Een hoogtepuntje wat betreft saamhorigheid was dit jaar misschien wel het massale applaus voor de zorgmedewerkers, aan het begin van de coronacrisis. Onder meer bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk galmde het klappen nog lang na. Tekst gaat door onder de video

Applaus voor hulpverleners in Beverwijk - NH Nieuws

Een maand later werd het klapgeluid overstemd door het trompetgeschal van Kees van Lente. Hij klom met Pasen in de 72-meter hoge toren van de Grote Kerk van Beverwijk om een paas-serenade te blazen voor alle Wijkers. "Sinds 2010 doen we altijd iets met Pasen", zei Serge Héman van de Grote Kerk. Maar dit jaar lukte dat niet, zelfs de traditionele Matthäus Passion en de Paasmis konden geen doorgang vinden. "Er kan helemaal niets, zelfs geen Goede Vrijdag." Gelukkig was daar Kees met zijn trompet.

Beverwijk verrast met Paas serenade vanaf Wijkertoren - NH Nieuws

In Velsen-Noord knijpen buurtbewoners sinds begin dit jaar spontaan in hun rem om de de 'trandelende' gebroeders Ernst (69) en Herman (67) van Beusekom te bedanken. Wekelijks stropen ze straten, plantsoenen en pleinen af om ze te ontdoen van zwerfvuil. "Condooms, kipfilet, velgen van fietsen en mondkapjes; we komen echt van alles tegen." Tekst gaat door de video

Broers trandelen Velsen-Noord Schoon - NH Nieuws

IJmuidenaar Liesbeth van de Pieterman bezorgde velen dit jaar onverwachts een glimlach. Ze had gereageerd op de vraag om een naam te bedenken voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Lang nadenken hoefde ze niet en haar inzending was simpel en adequaat: Zeesluis IJmuiden. Tot haar verbazing won Liesbeth de prijsvraag. Zeesluis IJmuiden won het van namen als Irma Sluis en Sluisje McSluisface, maar leidde ook tot grote verbazing. Was voor zo’n simpele naam wel een prijsvraag nodig?

Bedenker ‘Zeesluis IJmuiden’ overdonderd door aandacht: "Zoveel ophef had ik niet verwacht" - NH Nieuws

Oproep sociale media Andere weldoeners die wat ons betreft een flinke pluim verdienen zijn de mensen die het IJmuidense gezin letterlijk uit de brand hielpen. Een echtpaar raakte gewond in hun woning nadat er brand uitbrak in hun woning. Het huis is door de brand de komende tijd onbewoonbaar, de schade is enorm. IJmuidenaar John Sr. Sluyter schrok, en hoewel hij het echtpaar niet persoonlijk kende besloot hij toch een oproep te plaatsen op Facebook. "Als ze straks uit het ziekenhuis mogen, dan kunnen ze nergens naartoe en hebben ze helemaal niets meer." Er kwam vanuit alle hoeken hulp: het echtpaar kon op de hulp van een hotel rekenen, en meerdere klusbedrijven hebben aangeboden het huis kosteloos op te knappen.