Twee gewonden bij uitslaande woningbrand IJmuiden

De brand werd rond 6.00 uur vanochtend gemeld, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel weten. De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen.

Veel schade

Op foto's is te zien dat de woonkamer van de getroffen woning in een vuurzee is veranderd. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de brand heeft het huis in ieder geval tijdelijk onbewoonbaar gemaakt."De schade aan de woning is fors, de gevel is aangetast, de brand heeft flink huisgehouden daar", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Eerder werd al bekend dat buren van de getroffen woning uit hun woning zijn gehaald. Of en wanneer zij terug naar huis kunnen, is nog niet bekend.