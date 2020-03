Heemskerkse maakt snert voor burgersurveillance: "Dit verdienen ze"

Na meer dan een jaar van mishandelingen, berovingen en intimidaties door een gewelddadige jeugdbende in de regio Beverwijk en Heemskerk gaat het gelukkig de goede kant op volgens Francis. "Je merkt echt dat het werkt", lacht ze terwijl ze roert in de pan erwtensoep.

"Ik durf nu weer normaal over straat met de hond. En dat is de verdienste van deze vrijwilligers. Ze verdienen als het aan mij ligt wel drie keer in de week snert. We zijn ze gewoon ontzettend dankbaar en dan spreek ik ook namens de buurt, denk ik", aldus de Heemskerkse.

