Zelfs de wethouder lacht om 'Zeesluis IJmuiden': "Hadden 'm ook zelf kunnen verzinnen"

IJMUIDEN - De bekendmaking van de naam van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden maakt veel los. Op straat in de IJmond en op sociale media is het het gesprek van de dag. Vooral het gebrek aan creativiteit doet menig wenkbrauw fronsen.

Maar de reacties zijn niet mals. "Dat is origineel, dat had ik niet verwacht", lacht een IJmuidenaar, die vlakbij de nieuwe zeesluis staat, als NH Nieuws hem vraagt naar een reactie. "Hoe hebben ze dat kunnen bedenken?", vervolgt een ander. "Uit vijfduizend inz..", de man kan zijn zin niet afmaken, want hij schiet in de lach.

De naam 'Zeesluis IJmuiden' werd vanmiddag in een promotiefilmpje officieel bekendgemaakt en is het resultaat van een prijsvraag. Uit de ruim 5.000 inzendingen werden vijf namen gekozen, waarna uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders in Velsen de knoop doorhakte.

Wethouder Jeroen Verwoort, namens de gemeente Velsen 'belast' met de zeesluis, kan er inmiddels ook wel om lachen. "Dit is burgerparticipatie en die heeft af en toe een uitkomst die misschien wat zakelijker is dan je aan de voorkant verwacht", zegt hij tegenover NH Nieuws.

Hoe het besluit tot de uiteindelijke naam precies kwam, wil Verwoort niet zeggen. "Ik zal niet uit het college klappen, maar we hebben er wel een klein beetje lol om gehad inderdaad. Want ja, we hadden 'm ook zelf kunnen verzinnen. Maar het mooie is: we hebben 'm niet zelf verzonnen."

De naam 'Zeesluis IJmuiden' was in totaal vijf keer ingezonden. Degene die dat als eerste had gedaan, wordt door de gemeente uitgenodigd voor de opening van de zeesluis in - zoals het er nu naar uitziet - 2022. De andere vier inzenders krijgen een taart met daarop de nieuwe naam.