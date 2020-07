IJmuidenaren zien een 'Irma Sluis' niet zitten: "Liever vernoemen naar iemand uit de regio"

IJMUIDEN - Aan de oproep van de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat om een naam te verzinnen voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden, is flink gehoor gegeven. Onder de ruim 1.200 inzendingen zitten de meest uiteenlopende namen . Spoileralert: de Irma Sluis wordt het niet.

"We zijn heel erg enthousiast over het feit dat iedereen zo leuk meedoet", vertelt Ellen Mulder van de gemeente Velsen opgetogen. "De Waterreus, Sluisjes McSluisface of simpelweg De IJmuidersluis", somt ze aantal namen op.

De Irma Sluis

Opvallend vaak wordt de naam van de Haagse gebarentolk Irma Sluis genoemd. Ze kreeg landelijke bekendheid toen ze de persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge vertaalde voor doven en slechthorenden.

Toch valt deze naam bij voorbaat al af: "De regel is dat als de sluis naar een persoon wordt vernoemd, hij of zij al tien jaar dood moet zijn. Zij gaat het dus helaas niet worden", verklaart Mulder.

En dat is maar goed ook. IJmuidenaren zien een Irma Sluis namelijk niet zitten, blijkt uit een korte rondgang van NH Radio in de havenstad. "Het zou logischer zijn als we de sluis vernoemen naar iemand uit de regio", vertelt een voorbijganger. "Irma wie?", vraagt een ander zich af. "Misschien de IJmuider Parel", oppert een ander. "Of de Tatasluis, dat heeft internationale allure", stelt nog iemand anders voor.

Grootste

Wie zelf nog een goede sluisnaam heeft, kan deze tot 4 augustus inzenden. De burgemeester en wethouders van Velsen zullen de uiteindelijke naam kiezen.

De sluis zal begin 2022 in gebruik genomen worden en is dan de grootste van de wereld.