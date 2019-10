Zo werd de tweede mega-deurkas van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden op z'n plek gezonken

IJMUIDEN - Ook de tweede deurkas van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is met succes afgezonken en ligt op zijn definitieve positie.

In de deurkas, die achttien meter naar beneden is gebracht, rolt straks de sleusdeur aan de kanaalzijde in en uit. Tevens is er plaats voor een reservedeur. De deurkas is 81 meter lang, 55 meter breed en 28 meter hoog en weegt 150.000 ton.

Beton

Hiermee is het bouwwerk aanzienlijk groter dan de deurkas aan zeezijde, die een afmeting heeft van 80 meter lang, 26 meter breed en 24,5 meter hoog. Deze deurkas is vorig jaar al op zijn definitieve plek gelegd. Nu het caisson op zijn plek ligt, wordt de ruimte onder de deurkas opgevuld met beton.

Ook wordt er verder gewerkt aan de aansluiting op de drempel, waar straks de deur overheen rijdt. Volgens de huidige planning varen de eerste schepen begin 2022 door nieuwe zeesluis.

Het plaatsen van de deurkas duurde in totaal zestien weken. De zeesluis bij IJmuiden wordt de grootste ter wereld.