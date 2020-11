Nieuwe sluis bij IJmuiden krijgt de naam 'Zeesluis IJmuiden'

Eerder dit jaar werden geïnteresseerden opgeroepen om namen in te sturen voor de zeesluis. Hierop kwamen zo'n 5.000 reacties.

Onder meer de naam 'Irma Sluis', 'Sluisje McSluisface' en 'De Sluizenmoeder' waren erg populair. Toch zijn deze allemaal afgewezen.

Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op 'Zeesluis IJmuiden'. De naam werd in totaal vijf keer ingezonden. De inzenders krijgen een taart met de naam van de sluis erop. Eén van hen mag daarnaast ook bij de opening van de sluis zijn in 2022.