Inwoners mogen broeden op nieuwe naam zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN - Iedereen krijgt van de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat de kans mee te denken over de naam van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. In een video wordt opgeroepen uiterlijk 4 augustus een suggestie in te sturen.

Rico Dallinga

Wel is het verstandig om vooraf een blik te werpen op de regels en voorwaarden. Want namen met 'sch' of met de letter 'g' zullen de shortlist niet halen. De naam moet tenslotte ook internationaal bruikbaar zijn. Ook slinken je kansen op succes bij het gebruik van ongepaste taal of scheldwoorden. Een naam van een omstreden persoon zal het evenmin gaan halen. Opening Uit alle inzendingen wordt door een jury een top-vijf gemaakt. Het eindoordeel ligt daarna in handen van het college in Velsen. De uiteindelijke winnaar krijgt een uitnodiging om bij de opening van de sluis in 2022 aanwezig te zijn. Tekst gaat verder onder de video.

De zeesluis in IJmuiden strekt zich uit over een lengte van 500 meter, is 70 meter breed en 18 meter diep. Daarmee wordt het de grootste zeesluis ter wereld. In het voorjaar van 2022 moeten de eerste schepen door de sluis varen.