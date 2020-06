Schutregime zeesluis bij droogte kost miljoenen: "Alleen als noodgreep"

IJMUIDEN - De aanhoudende droogte wordt met haviksogen gevolgd door Arjen Kikkert, adviseur water bij Rijkswaterstaat. Het kan namelijk leiden tot een toename van verzilting in het Noordzeekanaal. "Als noodmaatregel kunnen we het schutregime aanpassen om de verzilting in te dammen. Maar alleen als noodgreep, want de schade loopt dan al snel in de miljoenen euro's."

Het aanpassen van het schutregime werd voor het laatst afgekondigd tijdens de droogteperiode in 2018. "Dit is de kraan waar het zout allemaal binnenkomt", wijst Kikkert naar de Noorderluis in IJmuiden. "Dus als er minder geschut wordt, stroomt er ook minder zout het Noordzeekanaal binnen. Maar let wel: de economische schade is groot, en gaat ook over de reputatie van een haven. Als je de schippers moet vertellen dat ze na een lange reis nog een paar uur moeten wachten, dan word je dat zeker niet in dank afgenomen", aldus Kikkert. Tekst gaat verder onder de video.

Het tegengaan van verzilting is belangrijk om schade aan natuur en landbouw te voorkomen en de productie van drinkwater op peil te houden. Kikkert: "Maar ook de industrie kan er nadeel van ondervinden. Zij onttrekken vaak hun koelwater uit het kanaal en dat mag niet te zout worden. Dus is het belang groot om te zorgen dat we dit dagelijks monitoren om een toename te voorkomen." Nieuwe zeesluis Met de bouw van de nieuwe zeesluis - de grootste ter wereld - zijn de uitdagingen nog groter dan bij de huidige Noordersluis. Per schutbeurt stroomt er dan 10.000 ton zout het Noordzeekanaal in, het dubbele van wat nu gebeurt. Kikkert: "We gaan dat oplossen met de zogenaamde selectieve onttrekking. Die zoutvang moet je je voorstellen als een soort brievenbus die door een gleuf zout water onder uit het kanaal afvoert naar zee. Het gemaal in het Noordzeekanaal zorgt ervoor dat we met deze brievenbusconstructie zo veel mogelijk zout water terug pompen naar zee, het zoete water, dat lichter is dan zout water, blijft achter."