Droogte vormt groot gevaar voor Noord-Hollandse voedselproductie

1). Hoe ontstaat droogte?

Vince Kaandorp, onderzoeker grond- en oppervlaktewater: "We spreken van droogte als er een watertekort is. Dit voorjaar was het heel warm, zonnig en er viel weinig regen. Het was volgens het KNMI het droogste voorjaar ooit gemeten." Volgens onderzoeker grond- en oppervlaktewater Vince Kaandorp, heeft het ontstaan van droogte te maken met drie aspecten: "Dat is ten eerste het weer. Door klimaatverandering hebben wij nattere winters en drogere zomers. Ten tweede, de toename in het watergebruik door de groei van de bevolking. En ten derde, de inrichting van Nederland." Het water wordt volgens de onderzoeker te snel afgevoerd.

In de afgelopen weken heeft het geregend, maar daarmee is het tekort volgens Kaandorp nog lang niet voorbij. Het is volgens hem nu droger dan in dezelfde periode in 2018. Een jaar waarover gesproken wordt als een 'extreem droog jaar'. De droogte kan naar zijn idee alleen maar verdwijnen als het nu non-stop gaat regenen. En dat gaat volgens de onderzoeker niet gebeuren. "We hebben nu al een tekort van 170 milimeter sinds april. Waar we begin dit jaar dachten er goed voor te staan, komen we daar nu op terug", vertelt Vince Kaandorp aan NH Nieuws.

2). Wat zijn de gevolgen?

Kaandorp: "We zien natuurlijk dat het droog wordt om ons heen. Het gras wordt droog en je hoort zelfs verhalen over bomen die hun bladeren al beginnen te verliezen. Je ziet dat rivierafvoeren lager worden, beken die droog komen te liggen en natuurgebieden die droog komen te vallen. Dus we zien dat de natuur ernstig te lijden heeft onder het gebrek aan neerslag in de zomerperiode." Maar dat is volgens Kaandorp niet het enige. Hij vertelt dat de droogte ook grote gevolgen heeft voor de scheepvaart, bij laag water kunnen schepen niet of nauwelijks varen, en de landbouw.

"Vooral in laag Nederland, zoals in de polders in Noord-Holland, schuilt het gevaar dat er te veel zout in de bodem komt. Normaal gesproken heb je grondwater met daarbovenop zoetwater dat wordt aangevuld via regen. Maar als het te droog is, verdwijnt dat zoetwaterbelletje waardoor het zout gemakkelijker bij de planten kan gaan komen." Maar daar kunnen volgens Kaandorp de huidige gewassen die wij in Nederland kennen, niet goed tegen. "En dan krijg je zoutschade. Een mokerslag voor onze voedselproductie", vertelt Kaandorp. "Zoetwater is hard nodig om de landbouw en de natuur goed vooruit te helpen."

