IJmuidenaren helpen massaal echtpaar afgebrand huis: "Ze hebben helemaal niets meer"

IJMUIDEN - Het echtpaar dat gisterochtend gewond raakte door brand in hun woning , ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ondertussen heeft IJmuidenaar John Senior Sluyter het dorp opgetrommeld om gezamenlijk alles wat ze door de brand zijn kwijtgeraakt weer op te bouwen.

Gisterochtend vroeg brak er brand uit in de woning van het echtpaar aan de Dennenstraat in IJmuiden. De man slaagde erin via de dakgoot naar de woning ernaast te kruipen, zijn vrouw werd door de gearriveerde hulpdiensten in veiligheid gebracht. Het huis is als gevolg van de brand tijdelijk onbewoonbaar geworden, de schade is enorm.

Dorpsgenoot John Sr. Sluyter zag vanochtend de beelden en schrok enorm toen hij later bij het huis ging kijken. "Het is een verschrikking, er is niets meer van over. Alles wat deze mensen hadden is verbrand", zegt Sluyter. "Als ze straks uit het ziekenhuis mogen, dan kunnen ze nergens naar toe en hebben ze helemaal niets meer."

'Grote bek, klein hartje'

Ook al kent hij het echtpaar niet persoonlijk, Sluyter wilde iets doen en plaatste een oproep op Facebook met de vraag of zijn mede-IJmuidenaren konden helpen met de eerste levensbehoeften. De reacties stroomden binnen, en nog steeds. Het verbaast Sluyter niets. "IJmuidenaren hebben een grote bek, maar een klein hartje."