'Voedsel op de Plank' groot succes: "Er is meer armoede dan je denkt"

IJMUIDEN - 'Voedsel op de Plank' heet het initiatief van Marianne Stok. En dat is zó'n succes dat ze de voedingsmiddelen die ze krijgt aangeleverd nauwelijks meer thuis kwijt kan. Gelukkig was daar de Rotary Santpoort-Brederode die Marianne wilde helpen. De club bouwde een schuurtje in haar achtertuin om de voedingsmiddelen en andere levensbehoeften in op te slaan. "Een geweldige actie", zegt Marianne opgetogen. Vanmorgen werd het schuurtje in gebruik genomen.

'Voedsel op de Plank' is bedoeld voor mensen die net niet in aanmerking komen voor deelname aan de Voedselbank omdat hun inkomen iets te hoog is. Voor die categorie vormt Marianne en haar team een vangnet. "Vergis je niet, die groep is groot", zegt Marianne. "De armoede onder deze mensen is echt groot. Ik ken voorbeelden van mensen die nauwelijks hun kinderen eten kunnen geven. Ik prijs me gelukkig dat ik ze kan helpen."