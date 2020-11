Meer dan 20.000 euro voor de Voedselbank door kaartjesactie NH Radio

NOORD-HOLLAND - 20.237,50 euro: dat is het bedrag dat June Hoogcarspel met haar radioprogramma June tot Twaalf samen met haar luisteraars heeft opgehaald voor de voedselbanken in Noord-Holland. "Dit is waar wij in Noord-Holland zo ontzettend trots op zijn."

June vroeg aan haar luisteraars om kaartjes van de Postcodeloterij op te sturen die een waarde van 12,50 euro hebben aan vegetarische artikelen. "Maar je kunt er veel meer van kopen. Je kunt er zo ontzettend veel producten voor kopen waar de voedselbank zo veel behoefte aan heeft", zegt June. In totaal kwamen er 1549 kaartjes binnen en dat leverden 19.362,50 euro op. "Het is echt, echt, écht geweldig. Ik ben er zo blij mee. Echt ongelooflijk. Dit is waar wij in Noord-Holland zo ontzettend trots op zijn." Bekijk hieronder de reportage van de bekendmaking en de reactie van de Voedselbank. Tekst gaat verder na de video

Meer dan 20.000 euro voor de Voedselbank door NH Radio - NH Nieuws

Donaties Naast de kaartjes kwamen er ook 'gewone' donaties binnen: in totaal werd daarmee nog eens 875 euro toegevoegd aan het eindbedrag van in totaal meer dan 20.000 euro. "Wat geeft dit hoop, hoe vrijgevig is iedereen in de provincie Noord-Holland. We zijn heel trots dat onze deelnemers dit doen", zegt Renee Oudenaarden van de Postcode Loterij. Ook bij de Voedselbank is er grote blijdschap, maar ook vraag naar een actie zoals deze. "Als je nagaat dat we heel erg aan het groeien zijn vanwege de coronacrisis", aldus Marilou Florisson van de Voedselbank. "Op dit moment krijgen we ook minder dan dat we ooit gekregen hebben, dan is dit heel fijn als aanvulling voor al die gezinnen in Noord-Holland."

June is blij met alle donaties - NH Nieuws

Boodschappen Van het ingezamelde geld worden boodschappen aangeschaft. Een van de luisteraars van June schiet ook daarmee haar te hulp: hij heeft zijn vrachtwagen aangeboden om de spullen te vervoeren. In Muiden wordt in het magazijn van de Albert Heijn alles verzameld, om vervolgens weg te brengen naar het distributiecentrum van de Voedselbank. "In totaal zijn er vijfduizend gezinnen meegeholpen", vertelt Marilou Florisson van de Voedselbank. "Van Texel tot en met 't Gooi. We gaan deze producten volgende week uitdelen en daar zijn we hartstikke blij mee. Het is topkwaliteit, deze producten die we krijgen."