NH Radio's June haalt al bijna 8.000 euro op voor de Voedselbank

"Ik hoopte stiekem al dat we over de 10.000 euro zouden gaan. Maar dit is wel heel snel, in drie dagen", zegt June. Tijdens de actie van vorig jaar werd er bijna 4.000 euro opgehaald. De verklaring voor dit enorme succes zoekt ze in de coronatijd. "Juist in deze tijd zien luisteraars mensen om hen heen die het erg zwaar hebben. Nu kunnen ze met beperkte middelen toch iemand helpen."

June kijkt iedere dag reihalzend uit naar de komst van de post: "Gisteren heb ik een uur en een kwartier lang alle eneveloppen opengescheurd. Vandaag zelfs met vier collega's om de tafel gezeten om de kaartjes uit de enveloppen te halen. Daar zitten hele leuke kaartjes bij, mensen die schrijven 'mooie actie' of 'wat fijn om te doen'. Dat is toch wel heel bijzonder, ik bewaar ze allemaal!"

