Achter de schermen bij June tot Twaalf: "Zonder onze luisteraars zijn we nergens"

AMSTERDAM - "Goeiemorgen, waar je ook bent." Elke ochtend tussen 9 en 12 is June Hoogcarspel de stem van NH Radio. "Ik vind het heel belangrijk om luisteraars aan je te binden", vertelt ze.

In deze aflevering van het nieuwe programma Wij zijn Noord-Holland zoekt NH Nieuws-verslaggeefster Roos Elkerhout uit wat June drijft en biedt een kijkje achter de schermen bij NH Radio.

Eerste luisteraar

"Op het persoonlijke element in de uitzending wordt altijd wel heel erg veel op gereageerd", vertelt June, die samen met regisseur Tije Klootwijk het programma maakt. "Een plek als regisseur is fantastisch. Je staat middenin de uitzending, je bent in die zin de eerste luisteraar van June en hebt veel contact met de luisteraar", aldus Tije.

"Als je iets van jezelf geeft, krijg je daar ook iets voor terug", meent June. "De mensen dán weten vast te houden, dat is dan de kunst", besluit ze.