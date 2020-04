Voedselbankactie NH Radio groot succes: "Pallets met voedsel onderweg"

Alle luisteraars van het progamma die iets wilden doneren, werden persoonlijk te woord gestaan door het belteam. Hierdoor kwamen er naast donaties ook mooie verhalen binnen. "Ik kan mijn verjaardag niet vieren dus daarom maak ik 50 euro over", vertelde een donateur. "Nu ik thuis ben houd ik geld over en dat wil ik graag overmaken aan de klanten van de voedselbank", liet een andere donateur weten.

Coronacrisis slaat forse gaten in voorraad voedselbanken, maar er is hulp onderweg

Dankbaar

In totaal hebben de luisteraars van NH Radio 3500 euro gedoneerd. Met het geld van initiatiefnemer Caroline en van supermarkt Deen komt het totaalbedrag daarmee op bijna 13.600 euro. "Ik ben zo dankbaar dat zelfs in moeilijke tijden als deze, onze luisteraars massaal in actie komen voor een ander", laat June weten. "Het is zo bijzonder om samen met een luisteraar, die ik nog nooit heb gezien, op te trekken. Deze oproep was een lichtpuntje in een lastige tijd. Ze zijn er nog de lichtpuntjes! Gelukkig", besluit ze.

Alle voedselbanken in Noord-Holland zullen deze week pallets met houdbaar voedsel aangeleverd krijgen.