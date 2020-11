Gulle gift aan voedselbank: vijfhonderd gulden tussen het ingezamelde eten

HOORN - In de kratten met ingezamelde etenswaren vonden medewerkers van de West-Friese voedselbank vorige week een goedgevulde envelop. Tot hun grote verbazing haalden ze er vijf briefjes van honderd gulden uit. Het is niet bekend wie de gulle gever is.

"Dan kijk je natuurlijk heel vreemd op", vertelt Han Neef van de voedselbank met een lach. "Zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt en we zijn er natuurlijk heel blij mee."

Volgens Neef kwam de krat vanuit de kerk in Spanbroek, maar meer kan hij er niet over vertellen. Neef kan slechts speculeren over wie de gift heeft gedaan. "Het moet negentien jaar bewaard zijn gebleven. En dat het nu aan ons gegeven is kan diverse oorzaken hebben. Misschien is er iemand overleden en hebben zijn nabestaanden dit gevonden?"

Omwisselen voor euro's

Guldenbiljetten kun je nog inleveren bij De Nederlandsche Bank. Dat is ook wat de voedselbank van plan is. Ze hebben wel te maken met een wisselkoers: 1 gulden is ongeveer 45 eurocent waard. Voor de vijfhonderd gulden ontvangt de voedselbank ongeveer 226 euro.

"Daar kunnen we weer mooie dingen van doen. We gaan er vooral langhoudbare goederen van kopen, zoals de pasta's en het broodbeleg", aldus Neef.