West-Friese Voedselbank ziet wekelijkse toename van vier à vijf gezinnen

WEST-FRIESLAND - Voedselbank West-Friesland ziet het aantal klanten wekelijks stijgen. Volgens voorzitter Han Neef staan er iedere week zo'n vier tot vijf pakketten extra klaar. "We helpen nu 130 gezinnen en verwachten dat dit tegen het einde van het jaar 150 gezinnen zijn."

Volgens Neef gaat het vooral om ondernemers uit verschillende branches. "We merken een grote toename", vertelt hij. "Maar als je kijkt naar de crisis van zes-zeven jaar geleden, dan valt het nog mee. Toen hielpen we 275 gezinnen. Daar zitten we gelukkig nog niet aan en hopelijk komt het ook niet zo ver." Vanwege de overheidssteun waar veel mensen nu nog gebruik van maken, verwacht Neef wel dat de grootste klappen nog gaan vallen.

Voedselbank West-Friesland

Sinds de Voedselbank West-Friesland in 2006 open is hebben meer dan 800 huishoudens - zo'n 2.300 personen - gebruik gemaakt van het wekelijkse voedselpakket. Er zijn uitdeelpunten in Hoorn, Medemblik, Bovenkarspel en Hoogwoud.

Vanuit diverse hoeken krijgt de Voedselbank zelf ook steun. Zo hebben verschillende West-Friese kerken oogstdankdagen gehad. "Er is van alles binnengekomen. Veel pasta en groenten, maar ook ochtendproducten zoals hagelslag en jam. Daar zijn we hartstikke blij mee." Zo kan de Voedselbank weer een tijdje vooruit. In december worden meestal meer producten ingeleverd. Daarmee bouwen ze vervolgens weer een buffer van de voorraad op. Zo zijn de pakketten in januari en februari ook nog goed gevuld. Actie vanuit scholen De leerlingen van verschillende middelbare scholen in de regio leveren ook een bijdrage aan de pakketten. Neef heeft onder andere contact met Praktijkschool West-Friesland, het Martinus College en het Werenfridus voor een inzamelingsactie. De jeugd krijgt op school les over de Voedselbank en kan op school ook producten inleveren. "Dat vind ik hartstikke goed", reageert Neef desgevraagd. "Kinderen gaan hun eigen gang, dat is logisch. Maar je maakt op deze manier duidelijk dat het niet overal rozengeur en manenschijn is. En dat er ook kinderen zijn die in armoede leven."