Incotec doneert komende maanden aan Voedselbank West-Friesland

ENKHUIZEN - Zaadbedrijf Incotec uit Enkhuizen gaat de komende twee maanden groente en fruit doneren aan Voedselbank West-Friesland. "Ik vind het mooi dat we daar als bedrijf iets voor kunnen doen", aldus Olga Court van Incotec.

Olga is HR-adviseur bij het Enkhuizer bedrijf en de grote drijvende kracht achter deze actie. De komende maand doneert Incotec fruit aan de Voedselbank. Zo doneren zij 700 appels voor de voedselpakketten en dezelfde aantallen aan kiwi's en mandarijnen. Daarnaast worden 150 meloenen gedoneerd.

"Bij Incotec zijn we sinds het uitbreken van corona ook erg bezig met het steunen van onze directe omgeving in deze lastige tijd", legt Court uit. "Van ons moederbedrijf Croda krijgen we hier ook geld en tijd voor."